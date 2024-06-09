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Alanya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Ajans Haberleri
  • 09.06.2024 23:52
  • Giriş: 09.06.2024 23:52
  • Güncelleme: 09.06.2024 23:53
Kaynak: AA
Alanya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

F.B'nin (49) kullandığı 07 APP 173 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emin D'ye (68) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Emin D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emin D'nin cesedi Alanya Belediye Morgu'na kaldırılırken sürücü F.B. gözaltına alındı.

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