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Alanya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 30.07.2023 09:43
  • Giriş: 30.07.2023 09:43
  • Güncelleme: 30.07.2023 09:43
Kaynak: AA
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Alanya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

N.Y. (26) idaresindeki 07 YIK 73 plakalı otomobil, Kızılcaşehir Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan R.A. (20), H.K. (23), B.C.K. (20) ve H.S.K. (24) yaralandı.

Ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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