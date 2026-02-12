Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle Dim Çayı ve Oba Çayı çevresindeki piknik alanları su altında kaldı.

İlçede sabah başlayan sağanak, gün boyunca etkisini sürdürdü.

Sağanak, Dim Çayı ve Oba Çayı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Bu nedenle çayların etrafındaki piknik alanları su altında kaldı.

Yağış nedeniyle ilçenin farklı bölgelerinde su birikintileri oluştu. Sürücüler bu nedenle yolda ilerlemekte zorlandı.