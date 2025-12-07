Giriş / Abone Ol
Alanya'da sağanak: İşyerlerini su bastı, araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı, araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

  • 07.12.2025 17:19
  • Giriş: 07.12.2025 17:19
  • Güncelleme: 07.12.2025 17:21
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Alanya'da sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı.

İlçede gün boyunca etkili olan yağış zaman zaman sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı mahallelerdeki iş yerlerini su bastı, çevreyolundaki alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Su birikintilerinde arıza yapan araçlarda bulunan yurttaşlar, itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri, trafiğe kapatılan alt geçitte biriken suyun tahliyesini gerçekleştirdi.

Kentteki bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

