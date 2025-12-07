Alanya'da sağanak: İşyerlerini su bastı, araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı

Alanya'da sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı.

İlçede gün boyunca etkili olan yağış zaman zaman sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı mahallelerdeki iş yerlerini su bastı, çevreyolundaki alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Su birikintilerinde arıza yapan araçlarda bulunan yurttaşlar, itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri, trafiğe kapatılan alt geçitte biriken suyun tahliyesini gerçekleştirdi.

Kentteki bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.