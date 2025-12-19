Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda ilerleyen, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 PAU 07 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Park ettiği araçtan inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, araçta inceleme yaptı.