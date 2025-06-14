Alanya'da tıra tutunarak giden bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte seyir halindeki tırın dorsesine tutunan bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda, seyir halindeki tırın kasasına bir eliyle tutunarak bisiklet süren genç, yaklaşık iki kilometre bu şekilde ilerledi.

Bir eliyle tır kasasına tutunan genç, zaman zaman da pedal çevirerek yolculuğunu sürdürdü.

Tehlikeli yolculuk, tır sürücüsünün yavaşlamasıyla Avsallar Mahallesi Kavşağı'nda sona erdi.

Bu anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.