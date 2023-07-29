Alanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda 16 ayrı paket halinde satışa hazır 24 gram kokain ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler A.S. ve B.B. gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. tutuklandı, B.B. ise serbest bırakıldı.