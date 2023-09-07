Alanya'daki Syedra Antik Kenti'nin orijinal gezi güzergahı ortaya çıkarılıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarıyla görünür hale getirilen Syedra Antik Kenti'nde, antik dönem yürüyüş güzergahı ortaya çıkarılarak turizmin hizmetine sunulacak.

Seki Mahallesi'nde yer alan ve geçmişi milattan önce 9'uncu yüzyıla dayanan antik kentin, önemli bölümlerinin ziyaretçilere açılması için çalışma yürütülüyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, AA muhabirine, 5 yıldır sürdürdükleri kazılarda çok önemli bulguları gün yüzüne çıkarttıklarını söyledi.

Antik kentin 4 kilometrekare bir alanı kapladığını anlatan Ergürer, "Aslında kent, 3-4 kilometre mesafedeki mahallelere kadar yayılıyor. Tümünü düşündüğümüzde büyük bir kent olarak karşımıza çıkıyor" dedi.