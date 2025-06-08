Alanya'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Gürkan Genç (41) yönetimindeki motosiklet, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda duraklayan İ.B. (43) yönetimindeki otomobile çarparak yola savruldu.

Genç'e aynı yönde giden M.F.M. (53) yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerince yapılan işlemlerinin ardından otomobil sürücülerinden İ.B. gözaltına alındı, M.F.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.