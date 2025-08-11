Alanya Kalesi’nde kayalıkta mahsur kalan 3 öğrenci kurtarıldı
Antalya’nın Alanya ilçesinde fotoğraf çekmek için çıktıkları Alanya Kalesi’ndeki kayalık alanda mahsur kalan 3 üniversite öğrencisi, AFAD ve AKUT ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde doğa fotoğrafı çekmek için çıktıkları Alanya Kalesi'ndeki kayalık alanda mahsur kalan 3 üniversite öğrencisi, AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Doğa fotoğrafı çekmek amacıyla Alanya Kalesi'ne çıkan 3 üniversite öğrencisi, yolu kaybedip sarp kayalık alanda mahsur kaldı.
Havanın kararması üzerine bulundukları bölgeden inemeyen öğrenciler, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.
Mahsur kalan öğrencilerin kurtarılması için bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu öğrencilere kayalık bölgede ulaşıldı.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından öğrenciler, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılarak aşağıya indirildi.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.