Alanya sahillerinde bayram yoğunluğu

Antalya’nın Alanya ilçesinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler plajları doldurdu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu haziran ayında bayram öncesi yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’na akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren plajı doldurmaya başlayan tatilciler, 24 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığından faydalanarak serinledi. Kimi turistler güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri ise Akdeniz’in berrak sularında yüzerek serinledi. Çocuklar ise plajın altın sarısı kumlarında oyun oynayarak keyifli anlar yaşadı. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte özellikle yerli turist sayısında dikkat çekici bir artış gözlendi.

Öte yandan güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar tekne turlarına çıkarken, bazıları ise Alanya’nın eşsiz güzelliklerini havadan görmek için paraşütle uçuş gerçekleştirdi.

İran’dan ailesiyle birlikte bayram tatilini geçirmek için Alanya’ya gelen Kerim Seyyah, "Ailemle birlikte İran’dan geldik. Eşim Kırgısiztanlı, ben ise İran Türküyüm. Alanya Kalesi’ni gezdik, denize girdik. Kleopatra Plajı dünyanın en iyi sahillerinden birisi. Bayramı burada geçirmeye karar verdik. Alanya’ya gelecekler için burada her şey var’’ dedi.