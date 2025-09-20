Alanya Uluslararası Caz Festivali, orman yangınları nedeniyle iptal edildi

Alanya Belediyesi, kentin muhtelif yerlerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in koordinesinde ilgili tüm ekiplerin, devlet kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmalara devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Alanya'nın Aliefendi Mahallesi’nde başlayıp, İspatlı, Kargıcak, Yaylakonak, Şıhlar ve çevre mahallelerimize kadar yayılarak, halen bazı noktalarda etkisini sürdüren orman yangınları, kentimizin doğal yaşamı ile halkımızın gündelik hayatında yaralar açtı. Hepimizi derin bir üzüntüye boğan bu afet karşısında önceliğimiz, yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak ve doğamızı yeniden ayağa kaldırmaktır" denildi.

"FESTİVAL İÇİN AYRILMIŞ TÜM KAYNAKLARIMIZI, YANGIN BÖLGESİ İÇİN KULLANACAĞIZ"

Öte yandan Alanya Belediyesi tarafından 25–28 Eylül günlerinde Kızılkule Meydanı’nda gerçekleştirilmesi planlanan 20. Alanya Uluslararası Caz Festivali, bölgede yaşanan büyük orman yangınları nedeniyle iptal edildi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Her yıl binlerce sanatseveri buluşturan, ulusal ve uluslararası sanatçılara ev sahipliği yaparak, Alanya’nın kültürel kimliğine önemli katkılar sunan Caz Festivali’ni iptal etme kararı, orman yangınlarının sorumluluk bilinciyle alınmıştır. Festival için ayrılmış tüm kaynaklarımızı, yangın bölgesindeki acil ihtiyaçların karşılanması ve ormanlarımızın yeniden yeşertilmesi için kullanacağız. Sanat, Alanya için vazgeçilmezdir. Ancak bugün dayanışma günüdür. Bugün, yaraları birlikte sarma günüdür. Kentimiz, bu zor günleri geride bıraktığında yine sanatla, kültürle ve evrensel melodilerle buluşacak, Kızılkule Meydanı cazın ritimleriyle yeniden yankılanacaktır. Yaşanan bu olağanüstü süreçte anlayış gösteren tüm sanatçılarımıza, sponsorlarımıza ve müzikseverlerimize teşekkür ediyorum. Alanya halkını, yangından zarar gören bölgelerimiz için birlik olmaya ve dayanışmaya davet ediyorum" dedi.