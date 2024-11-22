Alanya Yörük Oyunları Belgeseli hazırlanıyor

Kültür Sanat Servisi

Alanya Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen Alanya Yörük Oyunları Projesi’nin ikinci etap çalışmaları başladı. Proje ile Yörük Oyunları’nın 7’den 70’e herkese tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Projeyle, Yörük Oyunları Uygulayıcısı Sedat Çolak ve proje ekibi tarafından öğrencilere oyunlar öğretilerek, oyunların belgesel çekimlerinin yapılması ve kayıt altına alınması hedefleniyor. Bu amaçla Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı projeye katılan her okula farklı bir oyun öğretildi. Kös, Küme, Manış, Follukfos ve Birdirbir gibi oyunlar proje kapsamında yer alıyor.