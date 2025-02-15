Alanya’da 2 firari hükümlü yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranması bulunan kişilerin yakalanmasına için çalışma başlattı. ‘Cinsel saldırı ve uyuşturucu madde ticareti’ suçundan hakkında 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.E. ile ‘yasa dışı bahis’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.M.H.’nin ilçede olduğunu tespit eden Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon ile 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.