Alanya’da 5 motosiklet trafikten men edildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma komutanlığı tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimler sonucunda 5 motosiklet trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 185 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.

24 motosiklet sürücüsüne abartı egzoz ve çeşitli trafik kuralları ihlalinden cezai işlem uygulanırken, 5 motosiklet trafikten men edildi.