Alanya’da 8 Mart yürüyüşü: “Barış, laiklik ve özgürlük mücadelesini büyütüyoruz”

Oktay EVSEN

Antalya’nın Alanya ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kadınlar, yoksulluğa, şiddete ve güvencesizliğe karşı mücadele çağrısı yaptı.

Alanya’da merkez PTT önünde toplanan kitle, sloganlarla yürüyüşe geçerek Atatürk Anıtı önüne geldi. Burada yapılan basın açıklamasını Eğitim Sen Alanya Şube Sekreteri Gönül Karlı okudu.

KESK’li kadınlar adına yapılan açıklamada, 8 Mart’ın kadınların emeğinin sömürülmesine, ayrımcılığa ve şiddete karşı direnişinin simgesi olduğu vurgulandı. Açıklamada, 1857’de ABD’nin New York kentinde ağır çalışma koşullarına karşı greve çıkan ve fabrikada çıkan yangında hayatını kaybeden 129 kadın işçi anıldı.

Kadınların dünya genelinde savaş, ekonomik kriz ve neoliberal politikaların yarattığı sorunlardan en çok etkilenen kesim olduğu belirtilen açıklamada, kadın emeğinin ucuz işgücü olarak görülmesine ve güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasına tepki gösterildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye’de kadın işsizliğinin arttığı, kız çocuklarının eğitimden uzaklaştırıldığı ve çocuk işçiliğinin yaygınlaştığı ifade edilerek, kadınların ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine de dikkat çekilen açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve 6284 sayılı yasanın etkin şekilde işletilmesi çağrısı yapıldı.

KESK’li kadınlar, eşitlik, özgürlük ve laiklik temelinde mücadeleyi büyüteceklerini belirterek tüm kadınları örgütlü mücadeleye katılmaya davet etti.