Alanya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı : 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce toprak zemine çarpıktan sonra takla atarak durabildi.

Kaza, saat 10:30 sıralarında Alanya’nın Küçükhasbahçe Mahallesi Çatalhavuz Çıkmazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüseyin K.(53), 07 UP 419 plakalı FIAT marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü Hüseyin K.(53) önce yol kenarında bulunan toprak zemine çarpıktan sonra takla atarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Hüseyin K. (53) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımı ile otoparka götürüldü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin K.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen Alanya Belediyesine bağlı Temizlik görevlileri yolda temizlik çalışması yaptı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.