Alanya’da İklim Adaleti Forumu: Emek, kent ve doğa için

İklim Adaleti Forumu, Antalya’da Kasım ayında gerçekleşecek 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde kamuoyuna çağrıda bulundu. “Sözden eyleme: Emek, kent ve doğa için” başlığıyla yayımlanan metinde 15 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de Alanya Ticaret Odası Konferans Salonu’nda İklim Adaleti Forumu’nun gerçekleştirileceği duyuruldu.

İklim krizinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığı vurgulanan metinde, “Aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve siyasal boyutları olan küresel bir meseleyi ifade etmektedir. Bu nedenle iklim politikalarının belirlenmesi sürecinde yalnızca devletlerin ve uluslararası kurumların değil, aynı zamanda yerel toplulukların, emek örgütlerinin, bilim insanlarının ve sivil toplumun da söz sahibi olması büyük önem taşımaktadır” denildi.

Bu ihtiyaçtan hareketle, 15 Mayıs’ta Alanya'da İklim Adaleti Forumu düzenleneceği belirtilen açıklamada, “Forumda iklim krizinin farklı boyutları ele alınacak; adil, katılımcı ve doğayı gözeten politikaların geliştirilmesi gerekliliği vurgulanacaktır” ifadeleri yer aldı.

Açıklama şu sözlerle son buldu: “COP31 süreci yaklaşırken, dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda sivil toplum kuruluşu, toplumsal hareket ve iklim inisiyatifinin Antalya'da bir araya gelmesi beklenmektedir. Bu süreçte, resmi zirveye paralel olarak uluslararası forumlar, toplantılar ve tartışma platformları düzenlenmesi planlanmaktadır.”