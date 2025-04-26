Alanya’da inşaatın koruma duvarı yıkıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir inşaatın koruma duvarı toprak kayması nedeniyle yıkıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Alanya’nın Oba Mahallesi 15. Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden inşaata ait koruma duvarı, toprak kayması nedeniyle yıkıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.