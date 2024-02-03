Alanya’da iş merkezindeki yangın, 5 dükkan ve 1 aracı kullanılamaz hale getirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesinde bir iş merkezinde çıkan yangın sonucunda 5 dükkan ve 1 araç yanarken, işletmelerde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün gece saat 14.57 sıralarında Konaklı Mahallesi Cevdet Atilla Caddesi üzerinde yer alan bir iş merkezindeki dükkanda meydana geldi. İş merkezinde yer alan bir dükkanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Ekipler alevleri uzun uğraş sonucunda söndürürken, berber dükkanı, konfeksiyon dükkanı gibi 5 iş yeri tamamen yandı. Alevler içinde kalan iş yerlerinde maddi hasar oluşurken, park halindeki bir araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının yaklaşık bin metrekarelik alanda etkili olduğu öğrenildi. Yangının neden çıktığı ilgili soruşturma başlatıldı.



