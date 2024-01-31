Alanya’da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde aracın şarampole yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada yaralanan ya da ölen olmadı.

Kaza, Elikesik Mahallesi Yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ADG 903 plakalı Citroen marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki 4 metrelik şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü ve beraberindeki şahıs kendi imkanlarıyla yara almadan aracın içinden çıkmayı başardı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.