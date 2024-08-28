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Alanya’da kurallara uymayan safari araçlarına ceza kesildi

Ajans Haberleri
  • 28.08.2024 13:20
  • Giriş: 28.08.2024 13:20
  • Güncelleme: 28.08.2024 13:20
Kaynak: İHA
Alanya’da kurallara uymayan safari araçlarına ceza kesildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, safari düzenleyen araçlara yönelik denetim yaptı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, safari araçlarına yönelik trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 40 safari aracı kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 4 safari aracı sürücüsüne toplam 14 bin 985 TL cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin, turistlerin ve bölge halkının güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi.

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