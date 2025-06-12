Alanya’da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Alanya’nın Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış T.’nin (19) kullandığı 07 BNH 884 plakalı motosiklet, kavşakta Murat I’nın (39) kullandığı 07 YAC 45 plakalı Mitsubishi marka kamyonetin arkasına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ve kamyonet çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.