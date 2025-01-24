Alanya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı:1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Tamara S.’nin kullandığı AE 0858 TM plakalı Honda marka otomobil ile Hasan C.Ö.’nün (19) kullandığı 07 AUT 084 plakalı motosiklet çarpıştı.

Yaralanan motosikletliye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasan C.Ö. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayı gören sürücü Ayfer K., "Sağ şeritten ilerliyordum. Motosikletli genç geçmek isterken diğer sürücünün arabasına vurdu" dedi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.