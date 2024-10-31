Alanya’da otelde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi Altın Sokak’ta bulunan otelde meydana geldi.

Zemin katta yangın çıktığını gören çevredekiler, müdahalede bulunup yangını söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Zemin katta zarara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.