Alanya’da otelin kazan dairesindeki yangın korkuttu

Antalya’nın Alanya ilçesinde otelin kazan dairesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Otelde konaklayan müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, sabah 09.00 sıralarında Alanya’nın Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi üzerinde bulunan 3 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle otelde konaklayan müşteriler tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında kimse zarar görmedi.

Konya’dan tatil için yangının çıktığı otelde bulunan Yavuz Gelmez, "Sabah 9.00 civarında yangın ihbarı aldık. Otel kapılarına vuruldu. Biz ilk başlarda bir şey olmadı zannettik. Aşağı katlardan yangın ilerlemeye başlamış. Hızlıca otel odasından yangın merdivenlerinden dışarı çıktık. O sırada itfaiye ekipleri yardıma koştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.