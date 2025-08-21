Alanya’da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, akşam saat 18.00 sıralarında Alanya’nın Küçükhasbahçe Mahallesi Yayla Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 07 AGY 545 plakalı Hyundai marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü A.Y., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.