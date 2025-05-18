Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı : 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde Kuşyuvası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Alanya’ya bağlı Yalçı Mahallesi Kuşyuvası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda Dönmez’in (21) kullandığı 07 BDJ 744 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Arda Dönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan Mehmethan K. (19) ise ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmethan K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Arda Dönmez’in cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



