Alanya’da safari kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Alanya’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilen safari aracında bulunan bir turist hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerinden kaçan safari aracının sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ajans Haberleri 21.06.2024 17:34 Giriş: 21.06.2024 17:34

Güncelleme: 21.06.2024 17:34 Kaynak: İHA

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