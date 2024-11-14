Alanya’da sergi: Sanat Dünyanın Ortak Dilidir

Kültür Sanat Servisi

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi’nin düzenlediği 9. Alanya Uluslararası Sanat Sergisi-Art of Alanya bugün saat 14.00’te Kültür Merkezi’nde açılıyor. Farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getiren sergi, bu yıl da ‘Sanat Dünyanın Ortak Dilidir’ sloganıyla sanatseverlerle buluşacak.

Açılışta, Rus sanatçı Natali ve Ukraynalı kemancı Katya müzik ziyafetiyle etkinliği renklendirecek. 80 amatör ve profesyonel sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi 18 Kasım’a kadar açık. Sergide yağlıboya tablolar, fotoğraflar, heykeller, biblolar, örgüler, yalos heykelleri ve kumaştan hediyelikler gibi çeşitli sanat dallarına ait özgün çalışmalar var.