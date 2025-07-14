Alanya’da serinlemek isteyen turistler soluğu Kleopatra Plajı’nda aldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Temmuz ayında tatilciler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nı doldurdu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’na akın etti. Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu ilçede tatilciler denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kleopatra Plajı’nı doldurmaya başlayan tatilciler, su sıcaklığının 27 dereceyi bulduğu denizde serinlemeye çalıştı. Kimi turistler güneşlenmeyi tercih ederken kimileri ise Akdeniz’in berrak sularında yüzerek serinledi. Çocuklar ise plajın altın sarısı kumlarında oyun oynayarak keyifli anlar yaşadı. Öte yandan güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar tekne turlarına çıktı.

Ailesi ile birlikte tatil için Adana’dan Alanya’ya gelen Demhat Söğüt (30), "Adana’dan geliyorum. Alanya’yı çok seviyorum. Her sene tatil için Alanya’dayım. Ailemizle birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Herkesi Alanya’ya bekleriz. Daha önce Mersin’i tercih ediyorduk. Şimdi ise Alanya’ya geliyoruz’’ dedi.