Alanya’da seyir halindeki FIAT otomobil alev aldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmından çıkan kıvılcım otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Yangın saat 14.00 sıralarında Alanya’nın Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Fıat marka 07 H 0622 plakalı hafif ticari araç Alanya istikametine seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı araç için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta kullanılamaz hale geldi.