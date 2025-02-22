Alanya’da tarihi geçmiş gıda satan 2 zincir market şubesi mühürlendi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde aralarında bebek maması, çocuk sütü, tavuk, hazır köftenin bulunduğu son kullanma tarihi silinmiş ve geçmiş gıda ürünü sattığı tespit edilen 2 zincir market şubesi mühürlendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm market, restoran, kafe, kasap, fırın ve pastane gibi işletmelerde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında Güllerpınarı Mahallesi, Eşref Kahvecioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir zincir market şubesinin son kullanma tarihi geçmiş bebek maması, çocuk sütü, tavuk, köfte, süt ve ekler sattığı tespit edilirken, yine Güllerpınarı Mahallesi Hacet Caddesi üzerinde bulunan bir başka zincir market şubesinin, son kullanma tarihi geçmiş ve silinmiş ürünler sattığı tespit edildi.

Tutanak tutulan işletmeler, Alanya Belediyesi Encümeni’ne sevk edildi. Encümen kararı ile harekete geçen ekipler, iki zincir market şubesine cezai işlem uyguladı ve mühürleyerek üç gün süreyle ticari faaliyeti durdurdu.