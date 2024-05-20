Alanya’da Zeynep Peker isimli kadın, evinin bahçesinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Zeynep Peker isimli kadın, evinin bahçesinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kadın evinin bahçesinde ölü halde bulundu.

Olay, Toslak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Peker isimli kadın dün öğle saatlerinde evinin bahçesinde komşuları tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme Zeynep Peker’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Peker’in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.