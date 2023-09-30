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Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 30.09.2023 18:04
  • Giriş: 30.09.2023 18:04
  • Güncelleme: 30.09.2023 18:04
Kaynak: İHA
Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Y. Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig 7. haftasında yarın saat 19.00’da deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan Alanyaspor, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. 

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