Alanyaspor - Antalyaspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Muhtemel 11'ler ve Maç Detayları

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Antalya derbisi heyecanı yaşanıyor. Bölgenin iki güçlü temsilcisi Alanyaspor ve Antalyaspor karşı karşıya gelirken, futbolseverlerin gözü maçın yayın bilgileri, muhtemel 11’ler ve karşılaşma öncesindeki kritik notlarda. Her iki takımın da ligdeki konumu bu mücadeleyi daha da anlamlı kılıyor. Peki Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor – Antalyaspor maçı bugün, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TAKIMLARIN SÜPER LİG’DEKİ GÜNCEL DURUMU

Süper Lig’de geride kalan 14 haftada ev sahibi Alanyaspor, topladığı 16 puanla 10. sırada bulunuyor. Antalyaspor ise 14 puanla 15. sırada yer alıyor. Derbi niteliği taşıyan bu karşılaşma hem puan tablosu hem de bölgesel rekabet açısından büyük önem taşıyor.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Alanyaspor, Antalyaspor’u ağırladığı son Süper Lig maçından 2-1 mağlup ayrılmış olsa da tarihindeki hiçbir iç saha maçında rakibine üst üste iki kez kaybetmedi.

Antalyaspor, Alanyaspor ile oynadığı son iki lig maçını kazandı ancak rekabet tarihinde üst üste üç galibiyet alamadı.

Alanyaspor, Joao Pereira yönetiminde henüz üst üste iki iç saha mağlubiyeti yaşamadı.

Antalyaspor, deplasmanda oynadığı son iki maçta gol yemedi; takımın en son üç maçlık gol yememe serisi Ocak 2021’de yaşandı.

Alanyaspor ligde son beş maçını kazanamadı (3 beraberlik, 2 mağlubiyet).

Antalyaspor, son sekiz maçta altı mağlubiyet alarak bu dönemin en az puan toplayan takımı konumunda.

Bu sezon Antalyaspor, Süper Lig’de en fazla kafa golü yiyen takım (6 gol).

Alanyaspor ise ligde en az kafa golü atan üç takımdan biri (1 gol).

Alanyasporlu Güven Yalçın, 2018/19’dan bu yana oyuna sonradan girip en fazla gol atan iki oyuncudan biri (13 gol).

Hwang Ui-Jo, Antalyaspor’a karşı oynadığı iki iç saha maçında da gol attı.

Antalyasporlu Veysel Sarı, attığı son sekiz golün yedisini kafa vuruşuyla kaydetti.

MAÇIN ÖNEMİ

Bu karşılaşma yalnızca üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda bölgesel rekabet, derbi atmosferi ve taraftar gururu açısından büyük bir önem taşıyor. Alanyaspor galibiyetle yeniden çıkış ararken, Antalyaspor kötü gidişatı durdurmak istiyor.

Alanyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma beIN Sports 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak?

Maç 8 Aralık 2025 Pazartesi saat 20.00’de başlayacak.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma Alanyaspor’un ev sahipliğinde Alanya’da oynanacak.

Takımların ligdeki sıralaması nedir?

Alanyaspor 16 puanla 10. sırada, Antalyaspor ise 14 puanla 15. sırada yer alıyor.