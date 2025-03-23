Alanyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Onvo Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor, 28 Mart Cuma günü saat 16.00'da Corendon Airlines Park Stadı'nda karşılaşacak.