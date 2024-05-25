Alanyaspor, Antalyaspor taraftarının stada verdiği zarar için TFF’ ye başvuruda bulundu

Trendyol Süper Lig’de dün oynanan Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından Antalyaspor taraftarlarının bulunduğu tribündeki hasar sebebiyle Alanyaspor tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tutanak tanzim edildi. Zararın yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu bildirildi.

Ajans Haberleri 25.05.2024 14:31 Giriş: 25.05.2024 14:31

Güncelleme: 25.05.2024 14:31 Kaynak: İHA

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