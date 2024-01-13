Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.
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