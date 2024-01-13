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Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 13.01.2024 11:33
  • Giriş: 13.01.2024 11:33
  • Güncelleme: 13.01.2024 11:34
Kaynak: AA
Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

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