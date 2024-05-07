Alanyaspor-Beşiktaş maçı biletleri satışta

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakanın biletleri ise satışa çıktı.

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Tribünü: 5 bin TL,

Maraton Tribünü: Bin TL,

Güney ve Kuzey Kale Arkası Tribünü: 500 TL,

Misafir Tribünü: 650 TL.

Mücadele öncesinde Alanyaspor ligde 49 puanla averajla 6. sırada, Beşiktaş ise 54 puanla 5. sırada yer alıyor.