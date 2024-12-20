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Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 20.12.2024 16:12
  • Giriş: 20.12.2024 16:12
  • Güncelleme: 20.12.2024 16:13
Kaynak: AA
Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

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