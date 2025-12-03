Alanyaspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda oynayacağı Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde, sınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut etaplarının ardından taktik çalışmalarla sona erdi.
Hakem Burak Demirkıran'ın görev yapacağı Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor karşılaşması, Çorum Şehir Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.