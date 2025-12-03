Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Alanyaspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 03.12.2025 15:14
  • Giriş: 03.12.2025 15:14
  • Güncelleme: 03.12.2025 15:14
Kaynak: AA
Alanyaspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda oynayacağı Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde, sınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut etaplarının ardından taktik çalışmalarla sona erdi.

Hakem Burak Demirkıran'ın görev yapacağı Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor karşılaşması, Çorum Şehir Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

BirGün'e Abone Ol