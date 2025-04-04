Alanyaspor'da hedef Bodrum FK maçında galibiyet

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, 6 Nisan Pazar günü Sipay Bodrum FK ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Rakibin yapacağı her şeye hazır olup, bu maçı kazanacağız." dedi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor'un teknik direktörü Pereira, idman öncesi gazetecilere, Bodrum FK maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Evlerinde oynayacakları Bodrum maçını kazanmaya çok istekli olduklarını anlatan Pereira, "Bu maçta daha iyi oyun, daha çok gol pozisyonuna girmemiz gerekiyor. Daha çok savaşmamız gerekiyor. İkili mücadelelerde daha güçlü olmamız gerekiyor. Çünkü evimizde oynuyoruz." dedi.

Pereira, sezon sonuna kadar her maçın kendileri için önemli ve final değerinde olduğunu vurguladı