Alanyaspor, Enes Keskin’i renklerine bağladı

Corendon Alanyaspor, Pendikspor’da forma giyen 23 yaşındaki Enes Keskin’i renklerine bağladı.

Corendon Alanyaspor, 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek adına Pendikspor’da forma giyen Enes Keskin ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon Pendikspor’da 18 kez forma şansı bulan Enes Keskin, 9 kez ilk 11’de görev aldı. Enes Keskin, Pendikspor’un dışında Iğdır FK, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Diyarbekirspor formaları da giydi.