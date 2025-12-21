Alanyaspor evinde Karagümrük'ü devirdi
Alanyaspor, ilk devrenin son maçında Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Alanya puanını 21'e yükseltirken Karagümrük 9 puanda kaldı.
Süper Lig'n 17'nci haftasında Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sahadan 2-0 galip ayrılan Akdeniz temsilcisi, ilk devreyi galibiyetle kapadı. Bu sonuçla Alanya puanını 21'e yükseltirken Karagümrük 9 puanda kaldı. Maçın önemli anları:
13. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Duarte'nin çaprazdan şutunda top, Doh'un ayağından sekip havalandı. Topa iyi yükselen Hwang, kafayla meşin yuvarladığı filelerle buluşturdu: 1-0.
22. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan Janvier'in kullandığı kornerde ceza sahası önünde topla buluşan Hadergjonaj'ın sert şutunda topu kaleci Grbic güçlükle kurtardı.
GÜVEN SKORU BELİRLEDİ
34. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Janvier'in penaltı noktasına ortaladığı topa iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren Alanyaspor, 58'inci dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle farkı ikiye çıkardı ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.