Ajans Haberleri
  • 21.12.2025 18:34
  • Giriş: 21.12.2025 18:34
  • Güncelleme: 21.12.2025 18:34
Kaynak: ANKA
Alanyaspor, Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti

(ANKARA)-Süper Lig’ib 17. haftasnda Alanyaspor, Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile Mısırlı.Com.Tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu’nda saat 14.30’da başlayan ve hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin yönettiği maçı Alanyaspor 2-0 kazandı.

Ev sahibi Alanyaspor’a Fatih Karagümrük karşısında galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Hwang Ui Jo ve 58. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

