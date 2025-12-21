Alanyaspor, Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti
Kaynak: ANKA
(ANKARA)-Süper Lig’ib 17. haftasnda Alanyaspor, Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile Mısırlı.Com.Tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu’nda saat 14.30’da başlayan ve hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin yönettiği maçı Alanyaspor 2-0 kazandı.
Ev sahibi Alanyaspor’a Fatih Karagümrük karşısında galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Hwang Ui Jo ve 58. dakikada Güven Yalçın kaydetti.