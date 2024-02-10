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Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 10.02.2024 17:35
  • Giriş: 10.02.2024 17:35
  • Güncelleme: 10.02.2024 17:35
Kaynak: İHA
Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak Corendon Alanyaspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdi. Alanya ekibi bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. 

Alanyaspor, yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. 

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