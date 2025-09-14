Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 14.09.2025 23:00
Kaynak: AA
Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile 17 Eylül Çarşamba günü oynayacağı 1. haftadan erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunuyla tamamlandı.

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

