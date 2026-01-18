Alanyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’de 18. hafta karşılaşmalarında görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) ve AVAR hakemleri belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) açıklamasına göre, oynanacak dört karşılaşmada görev yapacak isimler şöyle:

Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmada VAR hakemi olarak Cihan Aydın görev alacak. Bu maçta AVAR koltuğunda ise Abdullah Bora Özkara bulunacak.

Kocaelispor ile Trabzonspor mücadelesinin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olurken, AVAR görevini Candaş Elbil üstlenecek.

Gençlerbirliği ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmada VAR’da Davut Dakul Çelik, AVAR’da ise Mehmet Salih Mazlum görev yapacak.

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın dikkat çeken maçında VAR hakemi Alper Çetin, AVAR hakemi ise Mehmet Kısal olarak belirlendi.