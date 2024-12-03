Alanyaspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Türkiye Kupası'nın 4. turunda yarın Fethiyespor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.

Antalya ekibi ile 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Fethiyespor'un bir üst tur için mücadele edeceği maç, yarın saat 13.00'te Gain Park Stadı'nda oynanacak.